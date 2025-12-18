В Україні криптовалюта стає дедалі популярнішим способом інвестування. Так, у період з липня 2023 року до липня 2024 року українці витратили на купівлю криптовалюти близько $882 млн (понад 33 млрд грн), за даними Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Проте в Україні криптовалюти поки не легалізовані.

Наразі у Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт про врегулювання обігу віртуальних активів. Шанси на ухвалення у 2026 році у нього високі: документ подала група депутатів на чолі з Данилом Гетманцевим.

Легалізація зробить криптовалюти ще більш привабливим активом для інвестування. Тож LIGA.net розпитала криптоінвестора з більш ніж 10- річним досвідом Михайла Пацана про те, як почати інвестувати в крипту, за якими принципами формувати інвестиційний портфель та на що звернути увагу. Щомісячні інвестиції нашого співрозмовника становлять $100–$30 000, за останні три роки його прибуток на крипті становив близько 300%, стверджує Пацан. За його словами, це сотні тисяч доларів.