В Украине криптовалюта становится все более популярным способом инвестирования. Так, в период с июля 2023 года по июль 2024 года украинцы потратили на покупку криптовалюты около $882 миллиона (более 33 миллиардов гривен), по данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). И все это при том, что в Украине криптовалюты пока не легализованы.

В настоящее время в Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект о регулировании обращения виртуальных активов. Шансы на принятие в 2026 году законопроекта высоки: документ внесла группа депутатов во главе с Даниилом Гетманцевым.

Легализация сделает криптовалюты еще более привлекательным активом для инвестиций. Поэтому LIGA.net расспросила криптоинвестора с более чем10-летним опытом Михаила Пацана о том, как начать инвестировать в криптовалюту, по каким принципам формировать инвестиционный портфель и на что обратить внимание. Ежемесячные инвестиции нашего собеседника составляют от $100 до $30 000, за последние три года его прибыль на криптовалюте составила около 300%, утверждает Пацан. По его словам, это сотни тысяч долларов.