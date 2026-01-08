НБУ объяснил, зачем ему машина для уничтожения монет: накопилось 800 тонн копеек

На уничтожение копеек мелких номиналов, изъятых из обращения, понадобится несколько лет

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк накопил 800 тонн монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, которые изымаются из обращения с 2019 года. Для их уничтожения решили приобрести специализированную машину, сообщила пресс-служба регулятора в четверг.

LIGA.net писала, что победителем тендера в декабре 2025 года стала словацкая компания Monea Coin Technology.

Фото: Monea Coin Technology

Копейки продолжают поступать, поскольку НБУ продлил срок их изъятия до окончания военного положения и еще 90 дней после этого. Дополнительно с октября 2025 года началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек – уже собрали 3,1 млн штук. По расчетам НБУ, из оборота может вернуться 5-6% таких монет, что составляет около 420 тонн.

Поэтому в целом объем монет, которые нужно будет утилизировать, превысит 1200 тонн.

Сейчас уничтожение монет происходит на устаревшем оборудовании Банкнотно-монетного двора НБУ общей мощностью от 100 до 185 кг/ч, которое имеет другое назначение – уничтожение технических отходов производства денежных знаков.

"При такой мощности срок уничтожения накопленных монет составит более девяти лет. Новое оборудование способно вдвое ускорить темпы уничтожения накопленных монет и справиться примерно за четыре года", – говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк рассчитывает, что в течение следующих двух-трех лет сможет получить до 153 млн грн дохода от реализации лома уничтоженных монет, что в несколько раз превысит его стоимость – 252 300 евро, или 12,6 млн грн.