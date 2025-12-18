"Прочь от Москвы". Рада поддержала переименование копейки в шаг – первое чтение

Фото: НБУ

Верховная Рада в четверг, 18 декабря, приняла в первом чтении законопроект №14093 о переименовании копейки в шаг. Его поддержали 264 народных депутатов.

Соответствующие изменения планируется внести в законы о Национальном банке, о пенсионном обеспечении, о рынках капитала, а также в Налоговый кодекс (отдельным законопроектом №14094).

"Это не о мелкой монете – это о большом выборе. Это о том, с кем мы и от кого навсегда ушли. Даже монеты Украины больше не будут находиться под российским влиянием. Это малый шаг в металле, но очень большой шаг в справедливости", – сказал инициатор законопроекта Руслан Стефанчук.

Бывший глава Национального банка, ныне народный депутат от Европейской солидарности Степан Кубив во время своего выступления сравнил это голосование с решениями, которые пришлось принимать нардепам первого созыва.

"Каждый впишет сегодня свое имя в историю будущей большой сильной Украины", – сказал он.

"Прочь от Москвы" – должно быть нашим лозунгом. И когда мы отсекаемся от Москвы введением разменной монеты "шаг", мы восстанавливаем историческую справедливость", – заявил депутат Иван Крулько из Батькивщины.

Будущее переименование не будет предусматривать изъятие из денежного обращения разменных монет номиналом 50 копеек (других монет-копеек больше не осталось, с 1 октября начали изымать монету 10 копеек). Монеты 50 шагов будут вводиться и находиться в обращении параллельно, дополнительные расходы на это не предусмотрены.

"Денежная реформа 1996 года заложила основу для функционирования собственной и идентичной национальной валюты Украины – гривны, но не смогла окончательно разорвать связь с российскими традициями денежного обращения. Как следствие, в денежном обращении Украины даже через 34 года со дня провозглашения Независимости существует знаменатель, который все еще объединяет нашу страну с Россией – это название разменной монеты "копейка", закрепленное на законодательном уровне", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме Украины, копейки остались только у враждебных государств – России и Беларуси, а также в молдовском Приднестровье.

Название "шаг" для мелкой монеты имеет исторические корни: оно происходит от староукраинского "сяг" (шаг) или "шеляг", широко используется в народных пословицах и в произведениях классиков украинской литературы, а также использовалось в денежном обращении Украинской Народной Республики в 1918-1919 годах.