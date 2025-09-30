Нацбанк с 1 октября начнет изымать из обращения монеты номиналом 10 копеек
Национальный банк объявил о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
В Нацбанке отметили, что монеты будут оставаться платежным средством: их и в дальнейшем будут принимать в магазинах, банках и сфере услуг. Специально обменивать или сдавать их не нужно.
Но банки больше не будут выдавать 10 копеек из касс, а НБУ прекратит их чеканку и подкрепление ими наличного обращения. Монеты, которые попадут в банки, будут изыматься и утилизироваться.
По данным НБУ, сейчас в обращении находится около 5,5 млрд монет, из которых 4,1 млрд – это именно 10 копеек. Их доля составляет более четверти всех разменных монет.
В то же время спрос на этот номинал существенно снизился, тогда как 50 копеек до сих пор активно используются в расчетах. Изъятие мелких монет позволит государству и бизнесу уменьшить расходы на их изготовление, транспортировку и хранение.
Как и в случае с отказом от 1, 2, 5 и 25 копеек, при расчетах наличными будут применяться правила округления:
- суммы, заканчивающиеся от 1 до 24 копеек, будут округлять до 00 копеек;
- от 25 до 49 копеек – до 50 копеек;
- от 51 до 74 копеек – до 50 копеек;
- от 75 до 99 копеек – до гривни.
При безналичных платежах округления не будет.
- Объем наличных в обращении в Украине за полгода вырос на 4,6%. Больше всего в обращении банкнот по 500 грн и монет по 1 грн.
- В сентябре прошлого года Нацбанк на очередную годовщину введения в обращение национальной денежной единицы – гривни предложил изменить название украинской мелкой разменной монеты – вместо "копейка" назвать ее "шаг".
