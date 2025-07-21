Нацбанк зафиксировал рост наличных в обращении: каких банкнот больше всего

Объем наличных в обращении в Украине за полгода вырос на 4,6%. Больше всего в обращении банкнот по 500 грн и монет по 1 грн

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По состоянию на 1 июля 2025 года объем наличных денег в обращении в Украине составлял 859,9 млрд грн, сообщает Национальный банк. Это на 37,5 млрд грн, или 4,6%, больше, чем в начале года (822,4 млрд грн).

Как отмечает регулятор, в первом квартале 2025 года наличные изымались из обращения, однако во втором квартале спрос на них вырос. В НБУ объясняют это сезонностью: подобная тенденция наблюдается почти каждый год.

Инфографика: НБУ

По данным НБУ, в обращении находятся 2,6 млрд банкнот на сумму 851,2 млрд грн и 15 млрд монет (без учета памятных и инвестиционных) на сумму 8,5 млрд грн.

На каждого жителя Украины приходится в среднем 63 банкноты и 189 монет. Для сравнения: на начало года этот показатель составлял 63 банкноты и 186 монет.

Самыми распространенными остаются банкноты номиналом 500 гривен – они составляют 27,3% от общего количества. Меньше всего в обращении банкнот номиналом 50 грн – всего 4,4%.

В наличном обращении присутствуют оборотные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Чаще всего используются монеты номиналом 1 гривня (4,4% от общего количества), меньше всего – 10 гривен (2%).

Кроме этого, в обращении остаются разменные монеты номиналом 10 и 50 копеек. Монеты по 10 копеек используют все реже, тогда как спрос на 50 копеек остается стабильным – преимущественно из-за потребностей торговли.

За первое полугодие 2025 года заметно выросла доля банкнот номиналом 1000 грн и монет номиналом 10 грн. По данным НБУ, удельный вес этих банкнот и монет в общем количестве в обращении вырос на 2,2% и 0,2% соответственно.