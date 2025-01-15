В Украине активно выводятся из оборота банкноты в 200 гривен. Чем их заменяют

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, меньше всего – 50 гривен

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В наличном обороте в Украине на 24,5% сократилось количество банкнот номиналом 200 гривен в 2024 году. Это объясняется активным их замещением банкнотами номиналом 1000 гривен и началом постепенного извлечения старых образцов этого номинала из обращения, сообщает пресс-служба Национального банка.

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Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен (на 15% и 11% соответственно), поскольку они также постепенно изымаются из обращения и заменяются соответствующими монетами.

Активно растет спрос на банкноты в 1000 гривен, что является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают более высокие номиналы банкнот для хранения сбережений, объясняют в НБУ.

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (27,3% и 27,8% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего — банкнот номиналом 50 гривен, монет – номиналом 10 гривен (4,4% и 1,8%).

За 2024 год сумма наличных, которая обращалась в Украине, увеличилась на 7,6% (или на 58 млрд грн) и по состоянию на 1 января 2025 составила 822,4 млрд грн, из них монетами (без памятных и инвестиционных) – 7,96 млрд грн.

Всего в наличном обороте находится 2,6 млрд банкнот и 14,8 млрд монет. На одного жителя Украины на начало этого года приходилось 63 банкноты и 186 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 – 66 и 177 монет соответственно).

Темпы роста наличных денег в обращении в прошлом году оставались умеренными и находились на уровне 2023 года, что свидетельствует об адаптации граждан и бизнеса к реалиям полномасштабной войны, утверждают в Нацбанке.

Источник: НБУ