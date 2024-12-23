ПриватБанк запускает наличный обмен валют через банкоматы

В Украине можно будет обменять валюту на гривни в банкоматах ПриватБанка

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ПриватБанк запускает обмен наличной иностранной валюты на гривни через банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Впервые в Украине вы можете обменять наличную валюту на наличные гривни в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий", – отметили в пресс-службе.

В банке добавляют, что доступ к обмену валют будет круглосуточным. Кроме того, наличные гривни можно будет получить сразу после операции, без зачисления на карту.

Для обмена используется наличный курс банка, а остальные деньги – до 100 грн – будут зачисляться на карту или мобильный счет.

Лимит одной сделки составляет до $1000 или 1000 евро.