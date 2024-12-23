ПриватБанк запускає готівковий обмін валют через банкомати

В Україні можна буде обміняти валюту на гривні в банкоматах ПриватБанку

Фото: EPA

ПриватБанк запускає обмін готівкової іноземної валюти на гривні через банкомати. Про це повідомила пресслужба банку.

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"Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій", – зазначили у пресслужбі.

У банку додають, що доступ до обміну валют буде цілодобовим. Крім цього, готівкові гривні можна буде отримати одразу після операції, без зарахування на картку.

Для обміну використовується готівковий курс банку, а решта – до 100 грн – зараховуватиметься на картку або мобільний рахунок.

Ліміт однієї операції становить до $1000 або 1000 євро.