ПриватБанк запускає готівковий обмін валют через банкомати
ПриватБанк запускає обмін готівкової іноземної валюти на гривні через банкомати. Про це повідомила пресслужба банку.
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"Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій", – зазначили у пресслужбі.
У банку додають, що доступ до обміну валют буде цілодобовим. Крім цього, готівкові гривні можна буде отримати одразу після операції, без зарахування на картку.
Для обміну використовується готівковий курс банку, а решта – до 100 грн – зараховуватиметься на картку або мобільний рахунок.
Ліміт однієї операції становить до $1000 або 1000 євро.
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