НБУ запустив миттєві перекази: вже приєдналися десять банків

Фото: НБУ

Національний банк України з 1 грудня запустив нову версію системи електронних платежів – СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Така платіжна операція передбачена змінами до Закону України "Про платіжні послуги", що набрали чинності 8 листопада 2024 року.

Оновлена система працює в штатному режимі та доступна для проведення платежів 24/7.

Голова Нацбанку Андрій Пишний назвав перехід на нову версію СЕП "черговим кроком у розвитку платіжної інфраструктури України".

"Така платіжна операція через СЕП забезпечить реально миттєве зарахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача – її тривалість не більш як 10 секунд. Водночас і платник, і отримувач коштів одразу будуть поінформовані про результати операції, що особливо важливо під час оплати товарів чи послуг", — розповів Пишний.

Довідка СЕП – системно важлива платіжна система в Україні, яка є програмно-технічним комплексом класу RTGS 24/7. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій в Україні через рахунки, відкриті в Національному банку. Оператором СЕП є Національний банк. – системно важлива платіжна система в Україні, яка є програмно-технічним комплексом класу RTGS 24/7. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій в Україні через рахунки, відкриті в Національному банку. Оператором СЕП є Національний банк.

Миттєвими переказами СЕП зможуть користуватися як бізнес, так і громадяни. Максимально за одну операцію можна переказати 100 000 грн.

Станом на 2 грудня до функціональності миттєвого переказу в СЕП, крім НБУ, вже приєдналися 10 банків: Ощадбанк, УкрСиббанк, Укрексімбанк, Креді Агріколь Банк, Кліринговий Дім, Європейський Промисловий Банк, Скай Банк, Альтбанк, Ідея Банк, Сенс Банк.

Решта банків – у процесі приєднання. Поступово мають приєднатися всі банки України.

За даними НБУ, СЕП забезпечує здійснення 99% міжбанківських платежів у національній валюті. Так, за дев’ять місяців 2024 року через СЕП здійснено близько 347 млн платежів. Це на 13,4% більше, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.