НБУ запустил мгновенные переводы: уже подключились десять банков

Фото: НБУ

Национальный банк Украины с 1 декабря запустил новую версию системы электронных платежей – СЭП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Такая платежная операция предусмотрена вступившими в силу 8 ноября 2024 года изменениями в Закон Украины "О платежных услугах".

Обновленная система работает в штатном режиме и доступна для проведения платежей 24/7.

Глава Нацбанка Андрей Пышный назвал переход на новую версию СЭП "очередным шагом в развитии платежной инфраструктуры Украины".

"Такая платежная операция через СЭП обеспечит реально мгновенное зачисление средств со счета плательщика на счет получателя – ее продолжительность не более 10 секунд. В то же время и плательщик, и получатель средств сразу будут информированы о результатах операции, что особенно важно при оплате товаров или услуг", – рассказал Пышный.

Справка СЭП – системно важная платежная система в Украине, являющаяся программно-техническим комплексом класса RTGS 24/7. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022 и обеспечивает проведение межбанковских платежных операций в Украине через счета, открытые в Национальном банке. Оператором СЭП является Национальный банк. – системно важная платежная система в Украине, являющаяся программно-техническим комплексом класса RTGS 24/7. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022 и обеспечивает проведение межбанковских платежных операций в Украине через счета, открытые в Национальном банке. Оператором СЭП является Национальный банк.

Мгновенными переводами СЭП могут пользоваться как бизнес, так и граждане. Максимально за одну операцию можно перевести 100 000 грн.

По состоянию на 2 декабря к функциональности мгновенного перевода в СЭП, кроме НБУ, уже подключились 10 банков: Ощадбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк, Клиринговый Дом, Европейский Промышленный Банк, Скай Банк, Альтбанк, Идея Банк, Сенс Банк.

Остальные банки – в процессе присоединения. Постепенно подключатся все банки Украины.

По данным НБУ, СЭП обеспечивает осуществление 99% межбанковских платежей в национальной валюте. Так, за девять месяцев 2024 года через СЭП осуществлено около 347 млн платежей. Это на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.