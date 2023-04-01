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Новая Система электронных платежей заработала в круглосуточном режиме: что изменится

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 10:10
Новая Система электронных платежей заработала в круглосуточном режиме: что изменится - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработало с 1 апреля 2023 года, сообщает НБУ.

Теперь система функционирует на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю, отмечают в Нацбанке.

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"Сегодня произошла одна из самых больших миграций, которую когда-либо осуществляли финансовые учреждения Украины. Подобные изменения происходят раз в поколение. Уверен, что это станет мощным толчком для будущего развития и модернизации информационных систем украинских банков и финансовых учреждений", – отметил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

В переходе на новое поколение СЭП были задействованы все банки, Государственная казначейская служба, Национальный депозитарий Украины, а также разработчики программного обеспечения.

В НБУ уверяют, что новое поколение СЭП построено с использованием современных программных и технических средств, что позволяет осуществлять электронные платежи еще быстрее, удобнее и безопаснее.

Что изменится в СЭП

Благодаря стандарту ISO 20022, появилась возможность унификации платежных сообщений, создания единых правил их заполнения и обработки, расширения реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией. Это будет способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЭП и их клиентов.

Кроме того, система работает в режиме 24/7, что предусматривает круглосуточное выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы системы и мгновенный переход от текущего до следующего календарного дня.

Переход на новое поколение СЭП является важным технологическим условием для дальнейшего качественного развития платежной инфраструктуры Украины, отметили в НБУ.

"В частности, учитывая получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, Национальный банк продолжает активно работать над возможностью присоединения нашей страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализацией функционала мгновенных платежей в следующей версии СЕП-4.1, тестирование которой участниками запланировано в 2023 году", – добавили в Нацбанке.

СЭП обслуживает 97% межбанковских платежей в государстве, признан системно важной платежной системой Украины. По данным НБУ, в среднем в день СЭП обрабатывает 1,8 млн платежей на сумму около 229 млрд грн. Ранее СЭП обеспечивала прием межбанковских платежей с 01:00 до 24:00. В работе системы был технологический перерыв в течение одного часа при переходе на новый банковский день – с 00:00 до 01:00.
Наталія Софієнко
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система электронных платежей СЭП
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