НБУ из-за войны отложил переход системы электронных платежей на круглосуточный режим
Национальный банк из-за войны отложил переход системы электронных платежей (СЭП) на круглосуточный режим. Об этом регулятор сообщил в четверг, за два дня до запланированного запуска СЭП нового поколения.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Теперь переход планируется на 1 апреля 2023 года.
"До войны мы планировали перейти на новый стандарт с 20 августа 2022 года. Учитывая объективные причины и действие военного положения, Национальный банк откладывает переход", — заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.
СЭП обслуживает 97% межбанковских платежей в государстве, признан системно важной платежной системой Украины. По данным НБУ, в среднем в день СЭП обрабатывает 1,8 млн платежей на сумму около 229 млрд грн.
Сейчас СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 01:00 до 24:00. В работе системы существует технологический перерыв в течение одного часа при переходе на новый банковский день – с 00:00 до 01:00.
Новая СЭП на базе международного стандарта ISO 20022 предоставит банкам и бизнесу новые возможности, повысит безопасность платежей и усилит конкуренцию на платежном рынке.
Кроме того, переход на ISO 20022 вместе с внедрением IBAN создают технологическую основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации сервиса мгновенных платежей в Украине.
- До конца 2022 года карты национальной платежной системы "Простір" начнут принимать все терминалы в Украине.
Комментарии