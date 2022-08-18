НБУ из-за войны отложил переход системы электронных платежей на круглосуточный режим

Национальный банк из-за войны отложил переход системы электронных платежей (СЭП) на круглосуточный режим. Об этом регулятор сообщил в четверг, за два дня до запланированного запуска СЭП нового поколения.

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Теперь переход планируется на 1 апреля 2023 года.

"До войны мы планировали перейти на новый стандарт с 20 августа 2022 года. Учитывая объективные причины и действие военного положения, Национальный банк откладывает переход", — заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

СЭП обслуживает 97% межбанковских платежей в государстве, признан системно важной платежной системой Украины. По данным НБУ, в среднем в день СЭП обрабатывает 1,8 млн платежей на сумму около 229 млрд грн. Сейчас СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 01:00 до 24:00. В работе системы существует технологический перерыв в течение одного часа при переходе на новый банковский день – с 00:00 до 01:00.

Новая СЭП на базе международного стандарта ISO 20022 предоставит банкам и бизнесу новые возможности, повысит безопасность платежей и усилит конкуренцию на платежном рынке.

Кроме того, переход на ISO 20022 вместе с внедрением IBAN создают технологическую основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации сервиса мгновенных платежей в Украине.

До конца 2022 года карты национальной платежной системы "Простір" начнут принимать все терминалы в Украине.

Андрей Водяный

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