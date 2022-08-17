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Карточки национальной платежной системы Простір начнут принимать все терминалы в Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 10:59
Карточки национальной платежной системы Простір начнут принимать все терминалы в Украине - Фото
НПС Простір Фото: НБУ

Национальная платежная система "Простір" объявила, что до конца года ее карты будут принимать к оплате все платежные терминалы в Украине. Это стало возможным благодаря подключению УкрСиббанка к системе, сообщается на ее сайте.

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Обновление терминальной сети УкрСиббанка будет поэтапным и завершится к концу 2022 года, но большинство терминалов будет настроено в течение двух следующих месяцев.

"Теперь каждый украинец будет иметь возможность осуществлять безналичные расчеты с использованием платежных карт любых платежных систем и в любом уголке Украины", — заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

С карт "Простір" также можно будет снять наличные по всей сети банкоматов УкрСиббанка. По всей территории Украины их насчитывается более 600.

НПС "Простір" – национальная карточная платежная система, созданная Национальным банком Украины. Участниками системы являются 55 банков и небанковских учреждений. Основным продуктом системы являются платежные карты "Простір", выпускаемые украинскими банками к счету клиента. По данным системы, в Украине выпущено 560 000 карт "Простір".

До 2016 года "Простір" назывался НСМЭП – Национальная система массовых электронных платежей

Андрей Водяный
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Простір НБУ платежная карта
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