Карточки национальной платежной системы Простір начнут принимать все терминалы в Украине

Национальная платежная система "Простір" объявила, что до конца года ее карты будут принимать к оплате все платежные терминалы в Украине. Это стало возможным благодаря подключению УкрСиббанка к системе, сообщается на ее сайте.

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Обновление терминальной сети УкрСиббанка будет поэтапным и завершится к концу 2022 года, но большинство терминалов будет настроено в течение двух следующих месяцев.

"Теперь каждый украинец будет иметь возможность осуществлять безналичные расчеты с использованием платежных карт любых платежных систем и в любом уголке Украины", — заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

С карт "Простір" также можно будет снять наличные по всей сети банкоматов УкрСиббанка. По всей территории Украины их насчитывается более 600.

НПС "Простір" – национальная карточная платежная система, созданная Национальным банком Украины. Участниками системы являются 55 банков и небанковских учреждений. Основным продуктом системы являются платежные карты "Простір", выпускаемые украинскими банками к счету клиента. По данным системы, в Украине выпущено 560 000 карт "Простір". До 2016 года "Простір" назывался НСМЭП – Национальная система массовых электронных платежей

В апреле Национальный банк разрешил не выдавать чеки при осуществлении безналичных расчетов через POS-терминалы.

Андрей Водяный

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