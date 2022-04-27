НБУ разрешил не выдавать терминальные чеки из-за проблем с логистикой кассовых лент
Национальный банк разрешил финансовым учреждениям не выдавать пользователям платежных карт чеки при осуществлении безналичных расчетов через POS-терминалы. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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"К сожалению, в условиях войны логистические связи нарушились, поэтому сейчас банкам сложно обеспечить наличие терминальной бумаги для печати чеков POS-терминалами. Но это не помешало безналичным расчетам", – сообщил НБУ.
Национальный банк обязал банки урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт, независимо от наличия у пользователя чека POS-терминала.
То есть даже без него клиенты могут по-прежнему получить средства в случае возврата товара и обратиться в банк-эмитент карты для обжалования совершенных операций.
Квитанции по всем операциям у банков хранятся в электронном виде.
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