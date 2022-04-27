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НБУ разрешил не выдавать терминальные чеки из-за проблем с логистикой кассовых лент

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27.04.2022, 11:49
НБУ разрешил не выдавать терминальные чеки из-за проблем с логистикой кассовых лент - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк разрешил финансовым учреждениям не выдавать пользователям платежных карт чеки при осуществлении безналичных расчетов через POS-терминалы. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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"К сожалению, в условиях войны логистические связи нарушились, поэтому сейчас банкам сложно обеспечить наличие терминальной бумаги для печати чеков POS-терминалами. Но это не помешало безналичным расчетам", – сообщил НБУ.

Национальный банк обязал банки урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт, независимо от наличия у пользователя чека POS-терминала.

То есть даже без него клиенты могут по-прежнему получить средства в случае возврата товара и обратиться в банк-эмитент карты для обжалования совершенных операций.

Квитанции по всем операциям у банков хранятся в электронном виде.

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Андрей Водяный
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безналичные расчеты НБУ банки платежные карты
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