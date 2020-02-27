НБУ меняет режим работы системы электронных платежей

С 1 апреля система электронных платежей Национального банка (СЭП) будет доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7).

Как отмечают в НБУ, новый режим работы позволит проводить чувствительные к времени платежи, расширит доступ клиентов к финансовым услугам и повлияет на рост безналичных расчетов.

В частности, расширенный регламент работы позволит участникам СЭП проводить межбанковские переводы с 01:00 до 24:00. В системе будет технологический перерыв при переходе на новый банковский день (с 00:00 до 01:00). При этом участники СЭП самостоятельно будут определять удобное время. Такой режим работы является добровольной опцией для банка, уточняют в Нацбанке.

Эти нормы содержит решение правления НБУ от 25 февраля №142.

В НБУ напоминают, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим.

В Нацбанке также уточняют, что правление НБУ позже примет решение о регламенте работы СЭП в период завершения отчетного года.

Сегодня СЭП принимает межбанковские платежи с 8.30 до 19.00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

По данным НБУ, в 2019 через СЭП осуществлено 384 млн начальных платежей на сумму более 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и 28% по сумме, чем в 2018 году (357 млн. начальных платежей на сумму 25 трлн грн соответственно).