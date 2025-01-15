В Україні активно виводять з обігу банкноти номіналом 200 гривень. Чим їх замінюють

Фото: depositphotos.com

У готівковому обороті в Україні на 24,5% скоротилася кількість банкнот номіналом 200 гривень у 2024 році. Це пояснюється активним їх заміщенням банкнотами номіналом 1000 гривень і початком поступового вилучення старих зразків цього номіналу з обігу, повідомляє пресслужба Національного банку.

Також суттєво зменшилась кількість банкнот номіналами 10 та 5 гривень (на 15% та 11% відповідно), оскільки вони також поступово вилучаються з обігу та замінюються відповідними монетами.

Активно зростає попит на банкноти у 1000 гривень, що є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди надають перевагу вищим номіналам банкнот для зберігання заощаджень, пояснюють у НБУ.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (27,3% та 27,8% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше – банкнот номіналом 50 гривень, монет – номіналом 10 гривень (4,4% та 1,8%).

За 2024 рік сума готівки в обороті в Україні збільшилася на 7,6% (або на 58 млрд грн) і станом на 1 січня 2025 року склала 822,4 млрд грн, з них монетами (без пам'ятних та інвестиційних) – 7,96 млрд грн.

Загалом у готівковому обороті знаходиться 2,6 млрд банкнот та 14,8 млрд монет. На одного жителя України на початок цього року припадало 63 банкноти та 186 платіжних розмінних та оборотних монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 монет відповідно).

Темпи зростання готівки в обігу минулого року залишалися помірними та перебували на рівні 2023 року, що свідчить про адаптацію громадян та бізнесу до реалій повномасштабної війни, стверджують у Нацбанку.

Джерело: НБУ