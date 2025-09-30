Нацбанк з 1 жовтня почне вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок

З 1 жовтня НБУ перестане карбувати 10 копійок і підкріплювати ними готівковий обіг

Фото: Depositphotos

Національний банк оголосив про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок з 1 жовтня 2025 року. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

У Нацбанку наголосили, що монети залишатимуться платіжним засобом: їх і надалі прийматимуть у магазинах, банках та сфері послуг. Спеціально обмінювати чи здавати їх не потрібно.

Але банки більше не видаватимуть 10 копійок із кас, а НБУ припинить їх карбування та підкріплення ними готівкового обігу. Монети, що потраплять у банки, будуть вилучатися та утилізуватися.

За даними НБУ, зараз в обігу перебуває близько 5,5 млрд монет, з яких 4,1 млрд – це саме 10 копійок. Їхня частка становить понад чверть усіх розмінних монет.

Водночас попит на цей номінал суттєво знизився, тоді як 50 копійок досі активно використовуються у розрахунках. Вилучення дрібних монет дасть змогу державі та бізнесу зменшити витрати на їхнє виготовлення, транспортування та зберігання.

Як і у випадку з відмовою від 1, 2, 5 та 25 копійок, під час розрахунків готівкою застосовуватимуться правила заокруглення:

суми, що закінчуються від 1 до 24 копійок, округлюватимуть до 00 копійок;

від 25 до 49 копійок – до 50 копійок;

від 51 до 74 копійок – до 50 копійок;

від 75 до 99 копійок – до гривні.

Під час безготівкових платежів заокруглення не буде.