Нацбанк з 1 жовтня почне вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок
Національний банк оголосив про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок з 1 жовтня 2025 року. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
У Нацбанку наголосили, що монети залишатимуться платіжним засобом: їх і надалі прийматимуть у магазинах, банках та сфері послуг. Спеціально обмінювати чи здавати їх не потрібно.
Але банки більше не видаватимуть 10 копійок із кас, а НБУ припинить їх карбування та підкріплення ними готівкового обігу. Монети, що потраплять у банки, будуть вилучатися та утилізуватися.
За даними НБУ, зараз в обігу перебуває близько 5,5 млрд монет, з яких 4,1 млрд – це саме 10 копійок. Їхня частка становить понад чверть усіх розмінних монет.
Водночас попит на цей номінал суттєво знизився, тоді як 50 копійок досі активно використовуються у розрахунках. Вилучення дрібних монет дасть змогу державі та бізнесу зменшити витрати на їхнє виготовлення, транспортування та зберігання.
Як і у випадку з відмовою від 1, 2, 5 та 25 копійок, під час розрахунків готівкою застосовуватимуться правила заокруглення:
- суми, що закінчуються від 1 до 24 копійок, округлюватимуть до 00 копійок;
- від 25 до 49 копійок – до 50 копійок;
- від 51 до 74 копійок – до 50 копійок;
- від 75 до 99 копійок – до гривні.
Під час безготівкових платежів заокруглення не буде.
- Обсяг готівки в обігу в Україні за пів року зріс на 4,6%. Найбільше в обігу банкнот по 500 грн і монет по 1 грн.
- У вересні минулого року Нацбанк на чергову річницю введення в обіг національної грошової одиниці – гривні запропонував змінити назву української дрібної розмінної монети – замість "копійка" назвати її "шаг".
