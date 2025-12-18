"Геть від Москви". Рада підтримала перейменування копійки в шаг – перше читання

Фото: НБУ

Верховна Рада у четвер, 18 грудня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування копійки в шаг. Його підтримали 264 народні депутати.

Відповідні зміни планується внести в закони про Національний банк, про пенсійне забезпечення, про ринки капіталу, а також у Податковий кодекс (окремим законопроєктом №14094).

"Це не про дрібну монету – це про великий вибір. Це про те, з ким ми й від кого назавжди пішли. Навіть монети України більше не будуть перебувати під російським впливом. Це малий крок у металі, але дуже великий крок у справедливості", – сказав ініціатор законопроєкту Руслан Стефанчук.

Колишній голова Національного банку, нині народний депутат від Європейської солідарності Степан Кубів під час свого виступу порівняв це голосування з рішеннями, які довелося ухвалювати нардепам першого скликання.

"Кожен впише сьогодні своє ім'я в історію майбутньої великої сильної України", – сказав він.

"Геть від Москви" – мусить бути нашим гаслом. І коли ми відсікаємося від Москви введенням розмінної монети "шаг", ми відновлюємо історичну справедливість", – заявив депутат Іван Крулько з Батьківщини.

Майбутнє перейменування не передбачатиме вилучення з грошового обігу розмінних монет номіналом 50 копійок (інших монет-копійок більше не залишилося, з 1 жовтня почали вилучати монету 10 копійок). Монети 50 шагів вводитимуться й перебуватимуть в обігу паралельно, додаткових витрат на це не передбачено.

"Грошова реформа 1996 року заклала основу для функціонування власної та ідентичної національної валюти України – гривні, але не змогла остаточно розірвати зв’язок з російськими традиціями грошового обігу. Як наслідок, у грошовому обігу України навіть через 34 роки з дня проголошення Незалежності існує знаменник, що все ще об’єднує нашу країну з Росією – це назва розмінної монети "копійка", що закріплена на законодавчому рівні", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім України, копійки залишилися лише у ворожих держав – Росії та Білорусі, а також у молдовському Придністров'ї.

Назва "шаг" для дрібної монети має історичне коріння: вона походить від староукраїнського "сяг" (крок) або "шеляг", широко використовується у народних прислів'ях та у творах класиків української літератури, а також використовувалася в грошовому обігу Української Народної Республіки у 1918-1919 роках.