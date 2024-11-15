Нацбанк заручився підтримкою Інституту нацпам'яті в перейменуванні копійки

Зміна назви розмінної монети "копійка" на історично обґрунтовану "шаг", заслуговує на підтримку і сприятиме відродженню національних традицій, вважають в УІНП

Монета 50 шагів 1992 року. Фото НБУ

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті підтримала ініціативу Національного банку України про заміну назви "копійка" на питому українську "шаг".

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

"Маємо однозначне експертне "так" від восьми членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті про те, наскільки згубною для України за своєю суттю є копійка та її використання як інструменту в ідеологічній колонізації, окупації та русифікації грошового обігу України, а отже, і держави загалом. Експертна комісія одностайно підтримала заміну назви "копійка" на питому українську "шаг"!", – написав він.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує змінити назву української мілкої розмінної монети – замість "копійка" назвати її "шаг".

Про цю ініціативу на брифінгу у понеділок, 2 вересня 2024 року, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Та нагадав, що "копійки" зараз, окрім України, зберігають в обігу тільки РФ та Білорусь.

Шаг – українська назва польсько-литовської срібної монети XVII-XVIII ст. вартістю в три гроші.