На завтрашнем заседании, 19 августа, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект №10225-д о виртуальных активах (ВА). Документ, призванный регулировать рынок криптовалют и гармонизировать законодательство с европейским регламентом. МіСА будет вынесен на первое чтение. Он четвертым пунктом стоит в повестке дня парламента.

Подготовка документа является требованием МВФ, которое записано в Меморандуме с фондом. Это уже вторая попытка вывести криптовалюты из тени. Принятый в 2022 году закон о виртуальных активах так и не заработал: помешали законодательные коллизии.

Что изменит закон в случае его принятия и чего следует ожидать владельцам виртуальных активов, разбиралась LIGA.net.