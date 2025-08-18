На завтрашньому засіданні, 19 серпня, Верховна Рада має розглянути законопроєкт №10225-д про віртуальні активи (ВА). Документ, що має врегулювати крипторинок та гармонізувати законодавство з європейським регламентом МіСА, винесуть на перше читання. Він четвертий у порядку денному парламенту.

Підготовка документа – вимога МВФ, що записана в Меморандумі з фондом. Це вже друга спроба вивести криптовалюти з тіні. Ухвалений у 2022 році закон про віртуальні активи так і не запрацював: завадили законодавчі колізії.

Що змінить закон у разі його ухвалення та чого очікувати власникам віртуальних активів, розбиралась LIGA.net.