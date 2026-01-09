Фото: Depositphotos

Российская экономика официально перешла в режим стагнации, сообщает Служба наружной разведки. Кремль больше не может скрывать системный кризис за оптимистическими заявлениями.

Цифры говорят об обвале экономических показателей страны-агрессора. После 4,5% роста ВВП в четвертом квартале 2024 года началось резкое торможение: показатель упал до 1,4% в первом квартале 2025-го, затем до 1,1% во втором квартале, а в третьем квартале составил лишь 0,6%.

Российские чиновники говорят о "плановом охлаждении" экономики или "снижении перегрева", но реальность выглядит хуже.

Риторика чиновников и центрального банка больше не способна скрыть очевидные проблемы. Дефицит бюджета испытывают как на федеральном уровне, так и в регионах. Россия фактически признала, что россиянам придется жить в условиях экономических ограничений, по меньшей мере, до 2042 года.

Ключевым фактором будущих проблем станет падение нефтегазовых доходов. По расчетам, поступления от продажи энергоносителей сократятся на 43% по сравнению с уровнем 2019 года.

"Такая траектория означает не временные трудности, а глубокую и длительную деградацию экономики. Россия входит в десятилетие, где восстановление выглядит маловероятным, а финансовые потери – неотвратимыми", – отмечают в разведке.