Coinbase стала першою криптовалютною компанією, акції якої увійдуть до індексу S&P 500

Фото: Depositphotos

Криптовалютна біржа Coinbase потрапила до одного з основних американських фондових індексів S&P 500, замінивши в ньому фінансову компанію Discover Financial Services (яку купує Capital One Financial). Про це повідомляється у релізі біржі.

Зміни наберуть чинності з 19 травня.

S&P 500 включає найбільші публічні компанії США і є одним із найвпливовіших фондових індексів у світі.

Coinbase стане першою компанією, безпосередньо пов'язаною з криптовалютами, яка потрапила до цього індексу.

CNBC пише, що вона вийшла на біржу у 2021 році, але її акції досить волатильні і торгуються нижче пікових значень 2021 року, поточна ринкова капіталізація компанії становить $53 мільярди.

З початку року акції компанії впали на 17%, показуючи гірші результати, ніж біткоїн, який подорожчав на 10%.

Включення до індексу S&P 500 є важливою подією для компанії, оскільки це часто призводить до зростання вартості акцій через те, що фонди, які відслідковують цей індекс, додають ці акції до своїх портфелів.

Щоб увійти до індексу S&P 500, компанія повинна мати прибуток за останній квартал і сукупний прибуток за чотири останні квартали. Минулого тижня Coinbase повідомила про чистий прибуток розміром $65,6 мільйона. Дохід зріс на 24% до $2,03 мільярда порівняно з $1,64 мільярда рік тому.

S&P 500 – це фондовий індекс, до складу якого входять акції 500 найбільших публічних компаній США. Він управляється рейтинговим агентством Standard & Poor's. До нього входять цінні папери таких компаній, як Alphabet Inc., Amazon, American Airlines, Apple Inc., Berkshire Hathaway, Boeing, Coca-Cola Company, Disney, Domino's, General Motors, HP Inc., IBM, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Mastercard, Mondelez International, Nike Inc., PepsiCo, Pfizer, Starbucks, Tesla Inc., Visa, та багатьох інших.