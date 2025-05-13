Coinbase стала першою криптовалютною компанією, акції якої увійдуть до індексу S&P 500
Криптовалютна біржа Coinbase потрапила до одного з основних американських фондових індексів S&P 500, замінивши в ньому фінансову компанію Discover Financial Services (яку купує Capital One Financial). Про це повідомляється у релізі біржі.
Зміни наберуть чинності з 19 травня.
S&P 500 включає найбільші публічні компанії США і є одним із найвпливовіших фондових індексів у світі.
Coinbase стане першою компанією, безпосередньо пов'язаною з криптовалютами, яка потрапила до цього індексу.
CNBC пише, що вона вийшла на біржу у 2021 році, але її акції досить волатильні і торгуються нижче пікових значень 2021 року, поточна ринкова капіталізація компанії становить $53 мільярди.
З початку року акції компанії впали на 17%, показуючи гірші результати, ніж біткоїн, який подорожчав на 10%.
Включення до індексу S&P 500 є важливою подією для компанії, оскільки це часто призводить до зростання вартості акцій через те, що фонди, які відслідковують цей індекс, додають ці акції до своїх портфелів.
Щоб увійти до індексу S&P 500, компанія повинна мати прибуток за останній квартал і сукупний прибуток за чотири останні квартали. Минулого тижня Coinbase повідомила про чистий прибуток розміром $65,6 мільйона. Дохід зріс на 24% до $2,03 мільярда порівняно з $1,64 мільярда рік тому.