Гетманцев: Рада не планує ухвалювати закон щодо крипторезерву, НБУ проти

Фото: НБУ

Верховна Рада не планує ухвалювати законопроєкт про створення в Україні крипторезерву (№13356), повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Українським новинам.

"Ми спілкувалися з головою Національного банку з цього приводу і не підтримуємо такі кроки, зважаючи на високу волатильність криптоактивів. Мені здається, що автори цього законопроєкту також не дуже розраховували на підтримку оплесками цього документу з боку Нацбанку. Жодних натяків на те, що ми його будемо приймати, на сьогодні немає", – сказав Гетманцев.

Законопроєкт №13356 зареєстрували в червні кілька депутатів на чолі з Ярославом Железняком із Голосу.

Документ пропонує надати Національному банку право включати віртуальні активи до резервів України, але не зобов'язує цього робити.