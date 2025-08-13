Гетманцев: Рада не планує ухвалювати закон щодо крипторезерву, НБУ проти
Верховна Рада не планує ухвалювати законопроєкт про створення в Україні крипторезерву (№13356), повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Українським новинам.
"Ми спілкувалися з головою Національного банку з цього приводу і не підтримуємо такі кроки, зважаючи на високу волатильність криптоактивів. Мені здається, що автори цього законопроєкту також не дуже розраховували на підтримку оплесками цього документу з боку Нацбанку. Жодних натяків на те, що ми його будемо приймати, на сьогодні немає", – сказав Гетманцев.
Законопроєкт №13356 зареєстрували в червні кілька депутатів на чолі з Ярославом Железняком із Голосу.
Документ пропонує надати Національному банку право включати віртуальні активи до резервів України, але не зобов'язує цього робити.
- На початку 2025 року глава ЄЦБ Крістін Лагард скептично оцінила шанси найбільшої криптовалюти потрапити в міжнародні резерви у Європі. Вона пояснила, що резерви центробанків повинні бути ліквідними, надійними й не мають викликати ніяких підозр щодо відмивання коштів чи інших злочинних дій. "Як наслідок, я впевнена, що біткоїн не увійде до резервів жодного з центральних банків генеральної ради ЄЦБ", – сказала Лагард.
- Голова Центробанку Швейцарії також нещодавно сказав, що криптовалюти мають надто велику волатильність і недостатню ліквідність, щоб зберігати цінність валютних резервів.
