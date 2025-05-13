Наміри США створити Crypto Strategic Reserve (стратегічний крипторезерв) стали приводом для інших країн на більш серйозному рівні розглянути можливість зарахування віртуальних активів у свої державні резерви.

"Наразі весь світ спостерігає за діями США з обережністю, очікуючи на результати, оскільки країна може стати ключовим гравцем у формуванні криптовалютних резервів", – зазначив у коментарі LIGA.net CEO EXMO.com UK Сергій Жданов.

Попри те, що за оцінками аналітиків офіційне зарахування криптовалют до резервів США може розтягнутися на рік-два, 7 травня у США вперше на рівні штату дозволили зараховувати цифрові активи з ринковою капіталізацією понад $500 млрд у валютні резерви. Під цей критерій наразі підпадає лише ВТС. У нього штат Нью-Гемпшир зможе інвестувати до 5% державних коштів.