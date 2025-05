У США вперше на рівні штату дозволили включати біткоїн у валютні резерви

В американському штаті Нью-Гемпшир ухвалили закон про створення першого в США державного криптовалютного резерву.

"Нью-Гемпшир знову перший в країні! Щойно підписала новий закон, що дозволяє нашому штату інвестувати в криптовалюту і дорогоцінні метали", – написала у вівторок в соцмережі X губернаторка штату, представниця Республіканської партії Келлі Ейотт. Обидві палати парламенту Нью-Гемпширу теж контролюються республіканцями.

