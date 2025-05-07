У США вперше на рівні штату дозволили включати біткоїн у валютні резерви

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В американському штаті Нью-Гемпшир ухвалили закон про створення першого в США державного криптовалютного резерву.

"Нью-Гемпшир знову перший в країні! Щойно підписала новий закон, що дозволяє нашому штату інвестувати в криптовалюту і дорогоцінні метали", – написала у вівторок в соцмережі X губернаторка штату, представниця Республіканської партії Келлі Ейотт. Обидві палати парламенту Нью-Гемпширу теж контролюються республіканцями.

New Hampshire is once again First in the Nation! 🎉



Just signed a new law allowing our state to invest in cryptocurrency and precious metals. pic.twitter.com/ua9bawZKbM — Governor Kelly Ayotte (@KellyAyotte) May 6, 2025

Згідно з законопроєктом HB302, штат може інвестувати до 5% державних коштів у дорогоцінні метали та цифрові активи з ринковою капіталізацією понад $500 млрд. З криптовалют під цей критерій підпадає лише біткоїн, вказує Business Insider.

Закон набирає чинності через 60 днів після підписання.

Подібні законопроєкти розглядались не в одному штаті, але в Монтані, Вайомінгу, Північній Дакоті та Пенсільванії вони загальмували, а Флорида нещодавно відкликала свої законопроєкти про резерв.

На федеральному рівні адміністрація Дональда Трампа видала розпорядження про створення національного резерву біткоїнів, але лише з тих монет, що вже належать уряду, без зобов'язань купувати більше.

Прихильники біткоїна створення резервів біткоїнів вважають, що це може бути захистом від інфляції та нестабільності в традиційній фінансовій системі.