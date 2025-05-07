У США вперше на рівні штату дозволили включати біткоїн у валютні резерви
В американському штаті Нью-Гемпшир ухвалили закон про створення першого в США державного криптовалютного резерву.
"Нью-Гемпшир знову перший в країні! Щойно підписала новий закон, що дозволяє нашому штату інвестувати в криптовалюту і дорогоцінні метали", – написала у вівторок в соцмережі X губернаторка штату, представниця Республіканської партії Келлі Ейотт. Обидві палати парламенту Нью-Гемпширу теж контролюються республіканцями.
New Hampshire is once again First in the Nation! 🎉— Governor Kelly Ayotte (@KellyAyotte) May 6, 2025
Just signed a new law allowing our state to invest in cryptocurrency and precious metals. pic.twitter.com/ua9bawZKbM
Згідно з законопроєктом HB302, штат може інвестувати до 5% державних коштів у дорогоцінні метали та цифрові активи з ринковою капіталізацією понад $500 млрд. З криптовалют під цей критерій підпадає лише біткоїн, вказує Business Insider.
Закон набирає чинності через 60 днів після підписання.
Подібні законопроєкти розглядались не в одному штаті, але в Монтані, Вайомінгу, Північній Дакоті та Пенсільванії вони загальмували, а Флорида нещодавно відкликала свої законопроєкти про резерв.
На федеральному рівні адміністрація Дональда Трампа видала розпорядження про створення національного резерву біткоїнів, але лише з тих монет, що вже належать уряду, без зобов'язань купувати більше.
Прихильники біткоїна створення резервів біткоїнів вважають, що це може бути захистом від інфляції та нестабільності в традиційній фінансовій системі.
- На відміну від США, у Європі навіть не розглядають можливості включення біткоїна до резервів. Голова Центробанку Швейцарії нещодавно сказав, що криптовалюти мають надто велику волатильність і недостатню ліквідність, щоб зберігати цінність валютних резервів.
- Глава ЄЦБ Крістін Лагард теж скептично оцінила шанси найбільшої криптовалюти потрапити в міжнародні резерви у Європі. Вона пояснила, що резерви центробанків повинні бути ліквідними, надійними й не мають викликати жодних підозр щодо відмивання коштів чи інших злочинних дій. "Як наслідок, я впевнена, що біткоїн не увійде до резервів жодного з центральних банків генеральної ради ЄЦБ", – сказала Лагард.