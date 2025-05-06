Криптовалюта — це свобода, децентралізація, нова фінансова ера… і ще мільйони мертвих токенів. Лише за перші три місяці 2025 року з ринку зникли 1,8 млн криптопроєктів, за даними CoinGecko. Це більше, ніж за всі попередні три роки разом.

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LIGA.net розповідає, як змінювалася кількість токенів на ринку, чому так багато криптопроєктів провалилися та чи вплинув на це Трамп.