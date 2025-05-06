Крипторинок тріщить — за 2025 рік вже зникло понад 1,8 млн токенів — дослідження
Криптовалюта — це свобода, децентралізація, нова фінансова ера… і ще мільйони мертвих токенів. Лише за перші три місяці 2025 року з ринку зникли 1,8 млн криптопроєктів, за даними CoinGecko. Це більше, ніж за всі попередні три роки разом.
LIGA.net розповідає, як змінювалася кількість токенів на ринку, чому так багато криптопроєктів провалилися та чи вплинув на це Трамп.
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