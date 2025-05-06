Криптовалюта – это свобода, децентрализация, новая финансовая эра… и еще миллионы мертвых токенов. Только за первые три месяца 2025 года с рынка исчезло 1,8 млн криптопроектов, по данным CoinGecko. Это больше, чем за все три года вместе.

LIGA.net рассказывает, как изменялось количество токенов на рынке, почему так много криптопроектов провалились и повлиял ли на это Трамп.