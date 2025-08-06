НБУ пом'якшив валютні обмеження для бізнесу: новий пакет ввели з 6 серпня

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Національний банк з 6 серпня пом'якшив окремі валютні обмеження для бізнесу. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Дозволено переказ дивідендів за 2023 рік (раніше можна було лише за 2024 рік) у межах ліміту 1 млн євро на місяць.

"Це не генеруватиме значного додаткового попиту на валюту, враховуючи наявність загального ліміту, й водночас сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів до України та залученню нових іноземних інвестицій. Крім того, валютну ліквідність, що репатріюється у вигляді дивідендів, бізнес зможе використовувати за кордоном для інших цілей, зокрема для виконання боргових зобов’язань", – йдеться в повідомленні.

По-друге, дозволяються форвардні операції з продажу валюти без постачання базового активу і надається можливість купівлі валюти на умовах "форвард" для хеджування імпортних ризиків.

"Банк зможе проводити такі операції лише в межах обсягу іноземної валюти, який він викупить на умовах "форвард" в інших клієнтів (як з постачанням базового активу, так і без постачання), тож ці зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок", – пояснив НБУ.

Також з'явилася можливість повернення помилково переказаних коштів в іноземній валюті, а морські агенти отримали можливість переказувати гроші за кордон для повернення невикористаних коштів судновласникам.

Ювелірним підприємствам дозволили купувати банківські метали за безготівкові гривні.

"Тиск на валютний ринок буде обмеженим, з огляду на те що купівля банківських металів через офіційні канали зменшить обсяги сірого ринку", – йдеться в повідомленні.

НБУ вирішив також уніфікувати правила для кредитів, наданих пулом іноземних кредиторів за участю міжнародних фінансових організацій (МФО). Підприємства отримають можливість обслуговувати та погашати такі кредити не лише на користь МФО, а й на користь інших учасників кредитного пулу, якщо вони є першокласними іноземними банками з рейтингом не нижчим за "A".

"Подібні підходи вже застосовуються до кредитів, отриманих за участю іноземних експортно-кредитних агентств. Поширення їх на позики, що надаються за участю МФО, спростить пошук партнерів та структурування таких позик", – пояснив НБУ.

І нарешті НБУ розширив можливості стимулюючої лібералізації, яку розпочали у травні 2025 року.

Зокрема, бізнесу, що підтримує ЗСУ, дозволили здійснювати низку транскордонних переказів понад встановлені обмеження в обсязі, що дорівнює сумі пожертв на спецрахунок НБУ з 7 серпня 2025 року.