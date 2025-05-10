НБУ запускає новий механізм: валютна лібералізація в обмін на інвестиції

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Національний банк оголосив про запуск "стимулюючої валютної лібералізації", спрямованої на приплив іноземного капіталу в Україну, йдеться на сайті НБУ.

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Її суть полягає у створенні механізму, який заохочуватиме іноземних інвесторів вкладати гроші в українські підприємства в обмін на дозвіл проводити певні валютні операції, що раніше були заборонені.

Вводиться поняття "інвестиційного ліміту", що дорівнюватиме сумі залучених іноземних інвестицій у статутний капітал після 12 травня 2025 року. У межах ліміту компанія отримує право здійснювати певні валютні операції поза загальними обмеженнями:

→ розраховуватися за імпортні товари, поставлені до 23 лютого 2021 року;

→ повертати передоплату нерезиденту за непоставлений товар, що була сплачена до 23 лютого 2022 року;

→ погашати "старі" зовнішні кредити, одержані до 20 червня 2023 року;

→ фінансувати власні закордонні представництва понад встановлений ліміт.

Усі операції мають проводитися через один банк (за вибором підприємства).

Загальна заборгованість українських підприємств за зовнішніми кредитами становить близько $21 мільярда (з відсотками), заборгованість за імпорт – $3,2 мільярда.

Рішення Національного банку відкриває можливість для розв'язання цієї проблеми: приплив нового капіталу компенсуватиме відплив за виплатами старих боргів, не створюючи додаткового тиску на валютний ринок.

Також НБУ вирішив пом'якшити низку інших валютних обмежень:

→ розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;

→ дозволяється оплата судових зборів за кордоном при розгляді питань з імпортними та експортними контрактами;

→ збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;

→ дозволяються валютні операції на умовах "форвард";

→ спрощується оплата консульських зборів за кордоном.

Одночасно Нацбанк посилив деякі обмеження для точкового закриття схем виведення капіталу та обходу обмежень:

→ банкам заборонили завершувати валютний нагляд за імпортом у разі повернення нерезидентом коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів;

→ щомісячний картковий ліміт 500 000 грн, який ввели у 2024 році на оплату за проживання за кордоном, навчилися обходити, тому ліміт тепер поширюється на інші коди торговця (різні особисті послуги, юридичні послуги, бізнес-послуги, професійні послуги тощо).