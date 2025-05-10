НБУ запускає новий механізм: валютна лібералізація в обмін на інвестиції
Національний банк оголосив про запуск "стимулюючої валютної лібералізації", спрямованої на приплив іноземного капіталу в Україну, йдеться на сайті НБУ.
Її суть полягає у створенні механізму, який заохочуватиме іноземних інвесторів вкладати гроші в українські підприємства в обмін на дозвіл проводити певні валютні операції, що раніше були заборонені.
Вводиться поняття "інвестиційного ліміту", що дорівнюватиме сумі залучених іноземних інвестицій у статутний капітал після 12 травня 2025 року. У межах ліміту компанія отримує право здійснювати певні валютні операції поза загальними обмеженнями:
→ розраховуватися за імпортні товари, поставлені до 23 лютого 2021 року;
→ повертати передоплату нерезиденту за непоставлений товар, що була сплачена до 23 лютого 2022 року;
→ погашати "старі" зовнішні кредити, одержані до 20 червня 2023 року;
→ фінансувати власні закордонні представництва понад встановлений ліміт.
Усі операції мають проводитися через один банк (за вибором підприємства).
Загальна заборгованість українських підприємств за зовнішніми кредитами становить близько $21 мільярда (з відсотками), заборгованість за імпорт – $3,2 мільярда.
Рішення Національного банку відкриває можливість для розв'язання цієї проблеми: приплив нового капіталу компенсуватиме відплив за виплатами старих боргів, не створюючи додаткового тиску на валютний ринок.
Також НБУ вирішив пом'якшити низку інших валютних обмежень:
→ розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;
→ дозволяється оплата судових зборів за кордоном при розгляді питань з імпортними та експортними контрактами;
→ збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;
→ дозволяються валютні операції на умовах "форвард";
→ спрощується оплата консульських зборів за кордоном.
Одночасно Нацбанк посилив деякі обмеження для точкового закриття схем виведення капіталу та обходу обмежень:
→ банкам заборонили завершувати валютний нагляд за імпортом у разі повернення нерезидентом коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів;
→ щомісячний картковий ліміт 500 000 грн, який ввели у 2024 році на оплату за проживання за кордоном, навчилися обходити, тому ліміт тепер поширюється на інші коди торговця (різні особисті послуги, юридичні послуги, бізнес-послуги, професійні послуги тощо).
- Національний банк зафіксував значне скорочення чистої купівлі іноземної валюти населенням у квітні 2025 року. Сальдо операції фізичних осіб з купівлі й продажу іноземної валюти все ще залишається від'ємним, але стало найнижчим майже за два роки.