Українці почали менше купувати валюту та більше її продавати: найкраще сальдо з 2023-го

У квітні українці купили іноземної валюти на $2,1 млрд (найменше з вересня 2023-го), а продали – на $1,9 млрд (найбільше з лютого 2022-го)

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Національний банк зафіксував значне скорочення чистої купівлі іноземної валюти населенням у квітні 2025 року. Сальдо операції фізичних осіб з купівлі й продажу іноземної валюти все ще залишається від'ємним, але стало найнижчим майже за два роки, свідчать дані НБУ.

У квітні українці купили іноземної валюти на $2,066 мільярда в еквіваленті (найменше з вересня 2023 року), а продали – $1,876 мільярда в еквіваленті (найбільше з лютого 2022 року).

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Від'ємне сальдо, тобто продаж "мінус" купівля, становило менше ніж $190 мільйонів (найнижчий показник з серпня 2023 року).

Для порівняння, ще у січні воно було у вісім разів більшим – $1,48 мільярда. Відтоді негативне сальдо операцій з купівлі-продажу іноземної валюти фізичними особами почало скорочуватися. У лютому було $958 мільйонів, у березні – $720 мільйонів.

Джерело: НБУ