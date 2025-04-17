Новий якір для інвесторів. Чому євровалюта рекордно подорожчала
Офіційний курс євро до гривні 15 квітня встановив новий рекорд – 47 грн. 16 квітня спостерігалося незначне падіння – до 46,6 грн.
Попри це, європейська валюта демонструє найшвидше зростання за останні 15 років. Про це пише Bloomberg. У статті зазначають, що інвестори дедалі частіше сприймають євро як альтернативу доларові в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності.
Що буде далі з євро та чого чекати від курсу євро в Україні – розповідає LIGA.net.
Що відбувається
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