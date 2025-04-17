Официальный курс евро по отношению к гривне 15 апреля установил новый рекорд – 47 грн. 16 апреля наблюдалось незначительное падение – до 46,6 грн.

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Несмотря на это, европейская валюта демонстрирует самый быстрый рост за последние 15 лет. Об этом пишет Bloomberg. В статье отмечают, что инвесторы все чаще воспринимают евро как альтернативу доллару в условиях растущей глобальной неопределенности.

Курс евро и доллара в Украине (Данные: НБУ)

Что будет дальше с евро и чего ждать от курса евро в Украине – рассказывает LIGA.net.

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