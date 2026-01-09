Кредитование для бизнеса – это не только государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9", хотя и она значительна по объемам. С февраля 2020 года в ее рамках предприниматели получили 129 400 кредитов на 440,1 млрд грн. Это 48% от общего объема кредитования предпринимателей в Украине. В целом кредитный портфель банков для бизнеса в Украине в октябре достиг 905,2 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ.

Редакция LIGA.net проанализировала кредитные предложения семи самых прибыльных банков и выяснила, какие альтернативные продукты они предлагают предпринимателям. Исследовали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен, Укрэксим, ПУМБ, Укрсиб и ОТП.