Кредитування для бізнесу – це не лише урядова програма "Доступні кредити 5-7-9". Хоча і вона значна за обсягами. З лютого 2020 року в її межах підприємці отримали 129 400 кредитів на 440,1 млрд грн. Це 48% від загального кредитування підприємців в Україні. Загалом кредитний портфель банків для бізнесу в Україні у жовтні сягнув 905,2 млрд грн, свідчать дані НБУ.

Редакція LIGA.net проаналізувала кредитні пропозиції топ-7 банків за прибутковістю – і з’ясувала, які альтернативні продукти вони пропонують підприємцям. Досліджували ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен, Укрексім, ПУМБ, Укрсиб та ОТП.