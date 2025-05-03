Украинцы стали меньше покупать валюту и больше ее продавать: лучшее сальдо с 2023-го

В апреле украинцы купили иностранную валюту на $2,1 млрд (меньше всего с сентября 2023), а продали – на $1,9 миллиарда (больше всего с февраля 2022)

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Национальный банк зафиксировал значительное сокращение чистой покупки иностранной валюты населением в апреле 2025 года. Сальдо операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты все еще остается отрицательным, но стало самым низким почти за два года, свидетельствуют данные НБУ.

В апреле украинцы купили иностранную валюту на $2,066 миллиарда в эквиваленте (меньше всего с сентября 2023 года), а продали – $1,876 миллиарда в эквиваленте (больше всего с февраля 2022 года).

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Отрицательное сальдо, то есть продажа "минус" покупка, составляло менее $190 миллионов (самый низкий показатель с августа 2023 года).

Для сравнения, еще в январе оно было в восемь раз больше – $1,48 миллиарда. С тех пор сальдо операций по купле-продаже иностранной валюты физическими лицами начало сокращаться. В феврале было $958 миллионов, в марте – $720 миллионов.

Источник: НБУ