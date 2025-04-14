Официальный курс евро в Украине впервые превысил 47 грн

Национальный банк установил официальные курсы на 15 апреля, согласно которым гривня по отношению к евро подешевела на 11 копеек

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Официальный курс евро в Украине впервые превысил отметку в 47 грн, сообщается на сайте Национального банка.

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 15 апреля гривня по отношению к евро подешевела на 11 коп. – до 47,03 грн/евро.

Источник: НБУ

По отношению к доллару курс гривни укрепился на 7 коп. до 41,32 грн/долл.