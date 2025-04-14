Официальный курс евро в Украине впервые превысил 47 грн
Официальный курс евро в Украине впервые превысил отметку в 47 грн, сообщается на сайте Национального банка.
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 15 апреля гривня по отношению к евро подешевела на 11 коп. – до 47,03 грн/евро.
По отношению к доллару курс гривни укрепился на 7 коп. до 41,32 грн/долл.
- Евро в последнее время демонстрирует быстрый рост за последние 15 лет, поскольку инвесторы все чаще воспринимают его как альтернативу доллару США в условиях растущей глобальной неопределенности.