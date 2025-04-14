Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 47 грн

Національний банк встановив офіційні курси на 15 квітня, згідно з якими гривня щодо євро подешевшала на 11 копійок

Фото: Pexels

Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 47 грн, повідомляється на сайті Національного банку.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Згідно з офіційним курсом Національного банку України на 15 квітня гривня щодо євро подешевшала на 11 коп. – до 47,03 грн/євро.

Джерело: НБУ

Щодо долара курс гривні зміцнився на 7 коп. до 41,32 грн/дол.