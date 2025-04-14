Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 47 грн
Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 47 грн, повідомляється на сайті Національного банку.
Згідно з офіційним курсом Національного банку України на 15 квітня гривня щодо євро подешевшала на 11 коп. – до 47,03 грн/євро.
Щодо долара курс гривні зміцнився на 7 коп. до 41,32 грн/дол.
- Євро останнім часом демонструє найшвидше зростання за останні 15 років, оскільки інвестори дедалі частіше сприймають його як альтернативу для долара США в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності.