Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 47 грн
Фото: Pexels

Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 47 грн, повідомляється на сайті Національного банку.

Згідно з офіційним курсом Національного банку України на 15 квітня гривня щодо євро подешевшала на 11 коп. – до 47,03 грн/євро.

Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 47 грн
Джерело: НБУ

Щодо долара курс гривні зміцнився на 7 коп. до 41,32 грн/дол.

  • Євро останнім часом демонструє найшвидше зростання за останні 15 років, оскільки інвестори дедалі частіше сприймають його як альтернативу для долара США в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності.
курс гривнікурси валюткурс євро