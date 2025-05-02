У медіа знову говорять про можливий дефолт України. Цього разу через те, що Міністерство фінансів не домовилося з інвесторами про реструктуризацію ВВП-варантів на суму близько $2,6 млрд.

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Що таке ВВП-варанти? Чому їхній час настав саме зараз? Які пропозиції Мінфіну лежать на столі? І головне: що це означає для економіки, кредиторів та пересічного платника податків? У цьому розбиралася LIGA.net.

Що пропонує Мінфін

У матеріалі Financial Times йдеться про близько $600 млн, які Київ має сплатити власникам варантів ВВП до кінця травня, або ж оголосити дефолт за цим платежем. У Мінфіні говорять, що переговори досі тривають, а точна сума виплат ще не визначена.