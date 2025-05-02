В медиа снова говорят о возможном дефолте Украины. В этот раз из-за того, что Министерство финансов не договорилось с инвесторами о реструктуризации ВВП-варрантов на сумму около $2,6 млрд.

Что такое ВВП-варранты? Почему их время пришло именно сейчас? Какие предложения Минфина лежат на столе? И главное: что это значит для экономики, кредиторов и рядового налогоплательщика? В этом разбиралась LIGA.net.

Что предлагает Минфин

В материале Financial Times говорится о приблизительно $600 млн, которые Киев должен заплатить владельцам варрантов ВВП до конца мая или же объявить дефолт по этому платежу. В Минфине говорят, что переговоры до сих пор продолжаются, а точная сумма выплат все еще не определена.