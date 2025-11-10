Інфляція в Україні сповільнилася до 10,9%: найнижчий показник за 12 місяців

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Споживчі ціни в Україні у вересні 2025 року порівняно з вереснем зросли на 0,9%, а у річному вираженні – порівняно з жовтнем 2024 року – на 10,9%, повідомила в четвер Державна служба статистики.

Річна інфляція у жовтні стала найнижчою за 12 місяців.

На піку в травні вона сягала 15,9%.

Разом з тим базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними або адміністративними факторами) у місячному вираженні сповільнилася до 0,6%, а у річному – до 10,2%.

