Інфляція в Україні сповільнилася до 10,9%: найнижчий показник за 12 місяців
Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Споживчі ціни в Україні у вересні 2025 року порівняно з вереснем зросли на 0,9%, а у річному вираженні – порівняно з жовтнем 2024 року – на 10,9%, повідомила в четвер Державна служба статистики.
Річна інфляція у жовтні стала найнижчою за 12 місяців.
На піку в травні вона сягала 15,9%.
Разом з тим базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними або адміністративними факторами) у місячному вираженні сповільнилася до 0,6%, а у річному – до 10,2%.
- Національний банк розраховує, що до кінця року інфляція становитиме 9,2%.
- У зв'язку зі сповільненням інфляції вперше за тривалий час комітет з монетарної політики Національного банку не був одностайним під час ухвалення рішення щодо облікової ставки. Майже половина його членів пропонували вже у жовтні розпочати цикл зниження ставки.
