Инфляция в Украине замедлилась до 10,9%: самый низкий показатель за 12 месяцев

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Потребительские цены в Украине в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,9%, а в годовом выражении – по сравнению с октябрем 2024 года – на 10,9%, сообщила в четверг Государственная служба статистики.

Годовая инфляция в октябре стала самой низкой за 12 месяцев.

На пике в мае она достигала 15,9%.

Источник: Госстат

Вместе с тем базовая инфляция (не охватывающая краткосрочные неравномерные изменения цен, вызванные сезонными или административными факторами) в месячном выражении замедлилась до 0,6%, а в годовом – до 10,2%.

Источник: Госстат