Инфляция в Украине замедлилась до 10,9%: самый низкий показатель за 12 месяцев
Андрей Водяный
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Потребительские цены в Украине в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,9%, а в годовом выражении – по сравнению с октябрем 2024 года – на 10,9%, сообщила в четверг Государственная служба статистики.
Годовая инфляция в октябре стала самой низкой за 12 месяцев.
На пике в мае она достигала 15,9%.
Вместе с тем базовая инфляция (не охватывающая краткосрочные неравномерные изменения цен, вызванные сезонными или административными факторами) в месячном выражении замедлилась до 0,6%, а в годовом – до 10,2%.
- Национальный банк рассчитывает, что до конца года инфляция составит 9,2%.
- В связи с замедлением инфляции впервые за долгое время комитет по монетарной политике Национального банка не был единодушным при принятии решения по учетной ставке. Почти половина его членов предлагали уже в октябре начать цикл снижения ставки.
