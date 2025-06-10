Годовая инфляция в Украине превысила учетную ставку

Темпы роста потребительских цен в Украине в мае 2025 года ускорились до 15,9% по сравнению с маем предыдущего года

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Темпы инфляции в Украине в годовом выражении снова ускорились, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Годовая инфляция в мае составила 15,9% (по сравнению с маем 2024 года) после 15,1% в апреле.

В последний раз она была выше два года назад – в июне 2023-го.

Месячная инфляция (по сравнению с апрелем 2025 года) в мае ускорилась до 1,3% после 0,7% в предыдущем месяце.

Источник: Госстат

Больше всего в мае подорожали фрукты – на 17,6% и мясо – на 5,4%.

Существенно подешевели яйца – на 8,7%.

Источник: Госстат