Годовая инфляция в Украине превысила учетную ставку
Темпы инфляции в Украине в годовом выражении снова ускорились, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Годовая инфляция в мае составила 15,9% (по сравнению с маем 2024 года) после 15,1% в апреле.
В последний раз она была выше два года назад – в июне 2023-го.
Месячная инфляция (по сравнению с апрелем 2025 года) в мае ускорилась до 1,3% после 0,7% в предыдущем месяце.
Больше всего в мае подорожали фрукты – на 17,6% и мясо – на 5,4%.
Существенно подешевели яйца – на 8,7%.
- 5 июня НБУ заявил, что, по его оценкам, майская инфляция вышла на локальный максимум и летом начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг.
- Поэтому он решил не повышать учетную ставку (а это основной инструмент, с помощью которого НБУ влияет на инфляцию) и сохранил ее на уровне 15,5%.
- Предыдущий пик инфляции в Украине был зафиксирован в конце 2022 года – 26,6%, тогда учетная ставка составляла 25%. После того темпы инфляции значительно пошли на убыль, и НБУ начал постепенно уменьшать ставку.