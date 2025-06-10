Річна інфляція в Україні перевищила облікову ставку
Темпи інфляції в Україні у річному вираженні знову прискорилися, свідчать дані Державної служби статистики. Річна інфляція у травні становила 15,9% (порівняно з травнем 2024 року) після 15,1% у квітні.
Востаннє вона була вищою два роки тому – в червні 2023-го.
Місячна інфляція (порівняно з квітнем 2025 року) у травні прискорилася до 1,3% після 0,7% у попередньому місяці.
Найбільше у травні подорожчали фрукти – на 17,6% та м'ясо – на 5,4%.
Суттєво подешевшали яйця – на 8,7%.
- 5 червня НБУ заявив, що, за його оцінками, травнева інфляція вийшла на локальний максимум і влітку почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг.
- Тому він вирішив не підвищувати облікову ставку (а це основний інструмент, за допомогою якого НБУ впливає на інфляцію) і зберіг її на рівні 15,5%.
- Попередній пік інфляції в Україні був зафіксований наприкінці 2022 року – 26,6%, тоді облікова ставка становила 25%. Після того темпи інфляції значно пішли на спад, і НБУ почав поступово зменшувати ставку.