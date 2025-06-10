Річна інфляція в Україні перевищила облікову ставку

Темпи зростання споживчих цін в Україні у травні 2025 року прискорилися до 15,9%, порівняно з травнем попереднього року

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Темпи інфляції в Україні у річному вираженні знову прискорилися, свідчать дані Державної служби статистики. Річна інфляція у травні становила 15,9% (порівняно з травнем 2024 року) після 15,1% у квітні.

Востаннє вона була вищою два роки тому – в червні 2023-го.

Місячна інфляція (порівняно з квітнем 2025 року) у травні прискорилася до 1,3% після 0,7% у попередньому місяці.

Джерело: Держстат

Найбільше у травні подорожчали фрукти – на 17,6% та м'ясо – на 5,4%.

Суттєво подешевшали яйця – на 8,7%.

Джерело: Держстат