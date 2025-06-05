НБУ зберіг ставку 15,5%: інфляція в Україні досягла локального максимуму

Інфляція у травні досягла локального максимуму та влітку почне знижуватися до цільового рівня 5%

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Національний банк України у четвер, 5 червня, зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, хоча інфляція практично вийшла на такий самий рівень. Регулятор прогнозує, що інфляція у травні досягла локального максимуму та влітку почне знижуватися до цільового рівня 5%, йдеться на сайті НБУ.

Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг, вважають в Нацбанку.

"Траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції", – йдеться в повідомленні.

НБУ підкреслює, що рішення зберегти незмінною облікову ставку спрямоване на підтримку стійкості валютного ринку та контроль інфляційних очікувань. У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції центробанк готовий утримувати ставку незмінною довше за попередні прогнози.

Основними ризиками для інфляційної динаміки залишаються наслідки повномасштабної війни, включаючи додаткові бюджетні потреби та пошкодження інфраструктури.