НБУ зберіг ставку 15,5%: інфляція в Україні досягла локального максимуму
Національний банк України у четвер, 5 червня, зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, хоча інфляція практично вийшла на такий самий рівень. Регулятор прогнозує, що інфляція у травні досягла локального максимуму та влітку почне знижуватися до цільового рівня 5%, йдеться на сайті НБУ.
Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг, вважають в Нацбанку.
"Траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції", – йдеться в повідомленні.
НБУ підкреслює, що рішення зберегти незмінною облікову ставку спрямоване на підтримку стійкості валютного ринку та контроль інфляційних очікувань. У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції центробанк готовий утримувати ставку незмінною довше за попередні прогнози.
Основними ризиками для інфляційної динаміки залишаються наслідки повномасштабної війни, включаючи додаткові бюджетні потреби та пошкодження інфраструктури.
- Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів.
- Після початку війни її різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним сповільненням інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.
- У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення, але вже в грудні знову почав підвищувати.