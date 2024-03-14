Національний банк України несподівано знизив облікову ставку
Національний банк України вирішив з 15 березня знизити облікову ставку з 15% до 14,5%. Про це рішення він оголосив на брифінгу в четвер.
"Сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики", – заявив НБУ.
Раніше НБУ прогнозував, що незначне зниження облікової ставки почнеться тільки з другої половини 2024 року.
У лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному вимірі, а базова інфляція – до 4,5%.
"Ураховуючи подальше сповільнення інфляції та стале поліпшення очікувань, стійку ситуацію на валютному ринку, а також часткове зниження ризиків, пов’язаних з отриманням міжнародної допомоги, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. – до 14,5%", – розказав регулятор.
Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами з 15 березня знижується на 1,5 в. п. – до 17,5%. Також на 1,5 в. п. зменшується ставка за кредитами рефінансування – до 19,5%.
Ставка за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватиме обліковій ставці.
- Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів. Після початку війни її різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним сповільненням інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.
- На цьому рівні НБУ тримав її три місяці.