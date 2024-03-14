Національний банк України несподівано знизив облікову ставку

НБУ знизив облікову ставку з 15% до 14,5%

Фото: НБУ / Flickr

Національний банк України вирішив з 15 березня знизити облікову ставку з 15% до 14,5%. Про це рішення він оголосив на брифінгу в четвер.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики", – заявив НБУ.

Раніше НБУ прогнозував, що незначне зниження облікової ставки почнеться тільки з другої половини 2024 року.

У лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному вимірі, а базова інфляція – до 4,5%.

"Ураховуючи подальше сповільнення інфляції та стале поліпшення очікувань, стійку ситуацію на валютному ринку, а також часткове зниження ризиків, пов’язаних з отриманням міжнародної допомоги, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. – до 14,5%", – розказав регулятор.

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами з 15 березня знижується на 1,5 в. п. – до 17,5%. Також на 1,5 в. п. зменшується ставка за кредитами рефінансування – до 19,5%.

Ставка за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватиме обліковій ставці.