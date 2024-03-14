Национальный банк Украины неожиданно снизил учетную ставку
Национальный банк Украины решил с 15 марта снизить учетную ставку с 15% до 14,5%. Об этом решении он объявил на брифинге в четверг.
"Замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи позволяют раньше возобновить цикл смягчения процентной политики", — заявил НБУ.
Раньше НБУ прогнозировал, что незначительное понижение учетной ставки начнется только со второй половины 2024 года.
В феврале инфляция замедлилась до 4,3% в годовом выражении, а базовая инфляция – до 4,5%.
"Учитывая дальнейшее замедление инфляции и постоянное улучшение ожиданий, устойчивую ситуацию на валютном рынке, а также частичное снижение рисков, связанных с получением международной помощи, правление НБУ решило снизить учетную ставку на 0,5 п. п. – до 14,5% ", – рассказал регулятор.
Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам с 15 марта снижается на 1,5 и. п. – до 17,5%. Также на 1,5 и. п. уменьшается ставка по кредитам рефинансирования – до 19,5%.
Ставка по депозитным сертификатам овернайт и дальше будет равна учетной ставке.
- Учетная ставка – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов. После начала войны ее резко повысили с 10% до 25%, и на этом уровне она находилась вплоть до июля 2023 года. Тогда в связи со значительным замедлением инфляции НБУ начал постепенно сбавлять ставку, пока в декабре 2023 года она не опустилась до 15%.
- На этом уровне он держал ее три месяца.