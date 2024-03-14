Национальный банк Украины неожиданно снизил учетную ставку

НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14,5%

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк Украины решил с 15 марта снизить учетную ставку с 15% до 14,5%. Об этом решении он объявил на брифинге в четверг.

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"Замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи позволяют раньше возобновить цикл смягчения процентной политики", — заявил НБУ.

Раньше НБУ прогнозировал, что незначительное понижение учетной ставки начнется только со второй половины 2024 года.

В феврале инфляция замедлилась до 4,3% в годовом выражении, а базовая инфляция – до 4,5%.

"Учитывая дальнейшее замедление инфляции и постоянное улучшение ожиданий, устойчивую ситуацию на валютном рынке, а также частичное снижение рисков, связанных с получением международной помощи, правление НБУ решило снизить учетную ставку на 0,5 п. п. – до 14,5% ", – рассказал регулятор.

Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам с 15 марта снижается на 1,5 и. п. – до 17,5%. Также на 1,5 и. п. уменьшается ставка по кредитам рефинансирования – до 19,5%.

Ставка по депозитным сертификатам овернайт и дальше будет равна учетной ставке.