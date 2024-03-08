Інфляція в Україні сповільнилась до 4,3%

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У лютому 2024 року споживча інфляція в Україні в річному вираженні (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) сповільнилась до 4,3% після 4,7% у січні, повідомила Державна служба статистики на своєму сайті. Це найнижчий показник з листопада 2020 року, коли була інфляція 3,8%.

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До повномасштабної війни інфляція на рівні 5% (плюс-мінус 1 в.п.) розглядалася Нацбанком як оптимальна у середньостроковій перспективі.

Зараз зниження дієвості ринкових інструментів та висока невизначеність в умовах повномасштабних бойових дій унеможливлюють здійснення традиційної монетарної політики, тому поки що НБУ не ставить собі цілей з інфляції. Але не виключає, що зможе повернутися до інфляційного таргетування ще до кінця війни.

У місячному вираженні інфляція в Україні в лютому становила 0,3% (у січні було 0,4%), з початку року – 0,7%.

Джерело: Держстат

Національний банк прогнозує сповільнення зростання української економіки та прискорення інфляції у 2024 році.

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