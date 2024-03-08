Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%
В феврале 2024 года потребительская инфляция в Украине в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) замедлилась до 4,3% после 4,7% в январе, сообщила Государственная служба статистики на своем сайте. Это самый низкий показатель с ноября 2020 года, когда была инфляция 3,8%.
До полномасштабной войны инфляция на уровне 5% (плюс-минус 1 п.п.) рассматривалась Нацбанком как оптимальная в среднесрочной перспективе.
В месячном выражении инфляция в Украине в феврале составила 0,3% (в январе было 0,4%), с начала года – 0,7%.
- Национальный банк прогнозирует замедление роста украинской экономики и ускорение инфляции в 2024 году.
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